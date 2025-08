Gonna che lascia scoperte le ginocchia nei cruciverba: la soluzione è Mini

Home / Soluzioni Cruciverba / Gonna che lascia scoperte le ginocchia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gonna che lascia scoperte le ginocchia' è 'Mini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINI

Curiosità e Significato di Mini

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Mini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mini? Mini indica qualcosa di molto piccolo o ridotto nelle dimensioni. È usato spesso per descrivere abbigliamento, come gonne o borse, che sono di dimensioni compatte e fashion-forward. La parola evoca semplicità e praticità, ma anche uno stile che fa tendenza. Insomma, quando si parla di mini, si fa riferimento a un prodotto o a un elemento di dimensioni contenute, perfetto per chi ama distinguersi con eleganza e originalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una gonna che lascia scoperte le ginocchiaLe sottane che lasciano le ginocchia scoperteUn giaccone che lascia intravedere la gonnaNon si lascia corrompereUna che non si lascia infinocchiare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mini

Non riesci a risolvere la definizione "Gonna che lascia scoperte le ginocchia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A P C P L A M Z O O N O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UOMO CON LA ZAPPA" UOMO CON LA ZAPPA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.