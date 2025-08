Forti, energici nei cruciverba: la soluzione è Intensi

INTENSI

Curiosità e Significato di Intensi

Perché la soluzione è Intensi? Intensi descrive qualcosa che ha un livello elevato di forza, profondità o emozione, spesso associato a sensazioni vivide e coinvolgenti. Può riferirsi a colori, sapori, esperienze o sentimenti che colpiscono forte, lasciando un'impressione duratura. In parole semplici, è ciò che rende qualcosa particolarmente forte e memorabile, catturando l’attenzione e il cuore di chi lo vive.

Attivi energiciForti e animosiProvoca forti crampiForti colpi di ventoForti veementi

Come si scrive la soluzione Intensi

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

