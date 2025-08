È una delle più antiche città degli USA nei cruciverba: la soluzione è Filadelfia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È una delle più antiche città degli USA' è 'Filadelfia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILADELFIA

Curiosità e Significato di Filadelfia

Hai risolto il cruciverba con Filadelfia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Filadelfia.

Perché la soluzione è Filadelfia? Filadelfia è una delle città più antiche degli Stati Uniti, fondata nel 1682. Il suo nome significa amico della famiglia in greco, riflettendo il suo ruolo storico come centro di libertà e collaborazione. Ricca di storia e cultura, è famosa per la Liberty Bell e l'Independence Hall, simboli fondamentali della nascita americana. Un luogo che incarna il passato e le radici del paese.

Come si scrive la soluzione Filadelfia

Hai trovato la definizione "È una delle più antiche città degli USA" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

F Firenze

I Imola

A Ancona

