La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È scarsa nel Sahara' è 'Piovosità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOVOSITÀ

Curiosità e Significato di Piovosità

Approfondisci la parola di 9 lettere Piovosità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piovosità? La parola piovosità indica la scarsità di precipitazioni in un’area, come il Sahara, dove le piogge sono molto rare. Questo termine descrive un clima arido e secco, caratterizzato da poca acqua disponibile per la vegetazione e gli ecosistemi locali. In sostanza, rappresenta la condizione di mancanza di pioggia che rende un ambiente particolarmente desertico e ostile alla vita.

Come si scrive la soluzione Piovosità

Hai trovato la definizione "È scarsa nel Sahara" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

O Otranto

V Venezia

O Otranto

S Savona

I Imola

T Torino

À -

