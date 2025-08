Deve compierla la spia nei cruciverba: la soluzione è Missione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Deve compierla la spia' è 'Missione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISSIONE

Curiosità e Significato di Missione

Hai risolto il cruciverba con Missione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Missione.

Perché la soluzione è Missione? Missione indica un compito o un obiettivo importante affidato a qualcuno, spesso in ambito militare, diplomatico o anche personale. È un’azione pianificata e strategica che richiede impegno e determinazione per essere portata a termine con successo. In molte situazioni, la missione rappresenta una sfida significativa, ma anche un’opportunità di dimostrare coraggio e abilità. La parola racchiude quindi il senso di dedizione e scopo.

Come si scrive la soluzione Missione

La definizione "Deve compierla la spia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

