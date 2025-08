Cartoncino elettorale nei cruciverba: la soluzione è Scheda

SCHEDA

Curiosità e Significato di Scheda

La parola Scheda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scheda.

Perché la soluzione è Scheda? Il cartoncino elettorale è un foglio di carta su cui si segnano i candidati o le opzioni da votare durante le elezioni. È conosciuto anche come scheda ed è fondamentale per esprimere il proprio voto in modo chiaro e segreto. In questo modo, ogni elettore può partecipare attivamente alla vita democratica della propria comunità.

Come si scrive la soluzione Scheda

Se "Cartoncino elettorale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

