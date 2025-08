Ai lati delle scene nei cruciverba: la soluzione è Quinte

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ai lati delle scene' è 'Quinte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUINTE

Curiosità e Significato di Quinte

Hai risolto il cruciverba con Quinte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Quinte.

Perché la soluzione è Quinte? Le quinte sono le pareti laterali di un palco teatrale, che nascondono il dietro le quinte e creano l'ambiente scenico. Sono elementi fondamentali per definire lo spazio scenico e permettere i cambi di scena. In senso più ampio, il termine si usa anche per indicare gli sfondi o ambientazioni di un'opera teatrale o cinematografica, contribuendo a creare l'atmosfera desiderata.

Come si scrive la soluzione Quinte

Hai trovato la definizione "Ai lati delle scene" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

