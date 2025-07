Vi nacque Mercadante nei cruciverba: la soluzione è Altamura

ALTAMURA

Curiosità e Significato di Altamura

Approfondisci la parola di 8 lettere Altamura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Altamura? Altamura è una storica città della Puglia, famosa per il suo pane DOP e il centro medievale ben conservato. Il nome deriva dall'antico insediamento e richiama un'area elevata, ideale per difendersi dagli attacchi nemici. Ricca di tradizioni e bellezze architettoniche, Altamura rappresenta un esempio autentico di cultura e storia del Sud Italia, da scoprire e amare.

Come si scrive la soluzione Altamura

Hai davanti la definizione "Vi nacque Mercadante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

M Milano

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N G I O O D R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RODIGINO" RODIGINO

