La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Versano il loro inchiostro in mare' è 'Seppie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEPPIE

Curiosità e Significato di Seppie

Approfondisci la parola di 6 lettere Seppie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Seppie? Le seppie sono molluschi marini dotati di un corpo morbido e una sacca interna che permette loro di cambiare colore e mimetizzarsi. Sono apprezzate in cucina per la loro carne delicata e versatile. Il loro nome richiama anche le creature marine che, come le seppie, vivono in profondità e si muovono agilmente nell’acqua. Sono un simbolo di adattabilità e mistero delle profondità marine.

Come si scrive la soluzione Seppie

Hai davanti la definizione "Versano il loro inchiostro in mare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

P Padova

P Padova

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I O R C S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SORCINI" SORCINI

