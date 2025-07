Una sede per attività di gruppo nei cruciverba: la soluzione è Centro Sociale

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una sede per attività di gruppo' è 'Centro Sociale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTRO SOCIALE

Curiosità e Significato di Centro Sociale

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Centro Sociale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Centro Sociale? Un centro sociale è un luogo dedicato alla socializzazione, all'intrattenimento e alle attività di gruppo per persone di tutte le età. Offre spazi e servizi per incontri, corsi, eventi culturali o ricreativi, favorendo il senso di comunità e la partecipazione attiva. È un punto di riferimento per chi cerca un ambiente accogliente dove condividere interessi e passioni. In breve, un centro sociale arricchisce la vita collettiva del quartiere.

Come si scrive la soluzione Centro Sociale

Se "Una sede per attività di gruppo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

