SGAMBATA

Curiosità e Significato di Sgambata

Perché la soluzione è Sgambata? Una sgambata è una passeggiata breve e rilassante, spesso fatta a passo svelto per svago o per muoversi un po’ dopo aver passato del tempo seduti. È un modo semplice per sgranchirsi le gambe e ricaricare le energie, senza essere troppo impegnativa. Insomma, una piacevole uscita a piedi che aiuta a staccare la spina e ritrovare il buon umore.

Come si scrive la soluzione Sgambata

Se "Una lunga e stancante camminata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

A Ancona

T Torino

A Ancona

