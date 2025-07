Un pneumatico di scorta nei cruciverba: la soluzione è Ruotino

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un pneumatico di scorta' è 'Ruotino'.

RUOTINO

Curiosità e Significato di Ruotino

Hai risolto il cruciverba con Ruotino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ruotino.

Perché la soluzione è Ruotino? Il ruotino è un piccolo pneumatico di scorta, pensato per essere usato temporaneamente in caso di foratura o danno a una ruota normale. Leggero e compatto, permette di tornare a casa o raggiungere un'officina senza problemi. È un alleato prezioso per la sicurezza e la praticità sulla strada, sempre pronto a intervenire quando più serve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L aderenza del pneumatico al terrenoIdeò il pneumaticoUomo di scorta o scudieroScorta militare o alimentareÈ dentata o di scorta

Come si scrive la soluzione Ruotino

Hai davanti la definizione "Un pneumatico di scorta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

U Udine

O Otranto

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

