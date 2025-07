Un condotto per l iniettore nei cruciverba: la soluzione è Ugello

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un condotto per l iniettore' è 'Ugello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UGELLO

Curiosità e Significato di Ugello

La parola Ugello è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ugello.

Perché la soluzione è Ugello? L'ugello è un componente essenziale nei sistemi di iniezione, come quelli di motori o apparecchiature industriali. Si tratta di un piccolo condotto che permette di spruzzare o erogare il carburante o altri fluidi in modo preciso e controllato. La sua funzione è fondamentale per garantire efficienza e prestazioni ottimali, rendendo possibile il funzionamento corretto del sistema.

Come si scrive la soluzione Ugello

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un condotto per l iniettore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

G Genova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A V I C T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATTIVE" CATTIVE

