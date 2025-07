Le truppe dei capitani di ventura nei cruciverba: la soluzione è Mercenarie

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le truppe dei capitani di ventura' è 'Mercenarie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERCENARIE

Curiosità e Significato di Mercenarie

La parola Mercenarie è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mercenarie.

Perché la soluzione è Mercenarie? Le mercenarie sono soldati professionisti che combattono per denaro, spesso assoldati da stati o signori feudali. Nella storia, erano figure fondamentali nelle guerre dei secoli passati, come i capitani di ventura. Oggi il termine si estende anche a chi lavora in modo indipendente e motivato principalmente dal guadagno. È un termine che richiama l’idea di combattenti senza legami ideologici.

Come si scrive la soluzione Mercenarie

Hai davanti la definizione "Le truppe dei capitani di ventura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

E Empoli

