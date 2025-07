Tassa assorbita dall IRAP nei cruciverba: la soluzione è Ilor

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tassa assorbita dall IRAP' è 'Ilor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ILOR

Curiosità e Significato di Ilor

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Ilor, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ilor? L’ILOR è un’imposta che si applica sul valore della produzione delle aziende, in particolare sulle imprese che operano nel settore industriale. La frase Tassa assorbita dall’IRAP indica che questa imposta può essere compensata o dedotta grazie all’IRAP stessa, riducendo così l’onere fiscale complessivo. È uno strumento importante per le imprese italiane per ottimizzare la gestione fiscale e migliorare la competitività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La tassa sostituita dall IMUL imposta che è stata sostituita dall Irap siglaFu assorbita dall AlitaliaLa Compagnia che fu assorbita dall Alitalia nel 1994L IRAP l ha assorbita

Come si scrive la soluzione Ilor

La definizione "Tassa assorbita dall IRAP" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

L Livorno

O Otranto

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A U T S S L I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALUTISTI" SALUTISTI

