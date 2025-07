Tale è la legge per tutti nei cruciverba: la soluzione è Uguale

UGUALE

Curiosità e Significato di Uguale

Perché la soluzione è Uguale? Uguale indica qualcosa che è identico o non differisce da un'altra. È un termine che esprime uguaglianza, parità e assenza di differenze tra due o più elementi. In un mondo giusto, tutti dovrebbero essere trattati in modo uguale, senza privilegi o discriminazioni. La parola ci ricorda l'importanza dell'equità e del rispetto reciproco, fondamentali per una società più giusta e armoniosa.

Come si scrive la soluzione Uguale

U Udine

G Genova

U Udine

A Ancona

L Livorno

E Empoli

