CENT

Curiosità e Significato di Cent

Perché la soluzione è Cent? Spicciolo di euro è un modo colloquiale che indica una piccola somma di denaro, spesso poco più di qualche centesimo. La soluzione CENT rappresenta proprio questa unità di moneta, l'ultima frazione dell'euro. È un’espressione comune per riferirsi a una quantità minima di denaro, sottolineando quanto poco possa valere qualcosa. In sostanza, si parla di un singolo centesimo, il minimo che si possa avere in tasca.

Come si scrive la soluzione Cent

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

