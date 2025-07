Sperano che un galleggiante affondi nei cruciverba: la soluzione è Pescatori

PESCATORI

Curiosità e Significato di Pescatori

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Pescatori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pescatori? I pescatori sono professionisti che catturano pesci e altri organismi marini, utilizzando reti, canne o altre attrezzature. Sono fondamentali per la pesca commerciale e ricreativa, contribuendo all’approvvigionamento alimentare e alla cultura delle comunità costiere. Il loro lavoro richiede abilità, pazienza e rispetto per l’ambiente marino, rendendoli protagonisti di un’attività antica e indispensabile.

Come si scrive la soluzione Pescatori

La definizione "Sperano che un galleggiante affondi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

