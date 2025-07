Sinonimo di antiquato nei cruciverba: la soluzione è Obsoleto

OBSOLETO

Curiosità e Significato di Obsoleto

Approfondisci la parola di 8 lettere Obsoleto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Obsoleto? Obsoleto indica qualcosa che è ormai superato, fuori uso o non più attuale, spesso sostituito da tecnologie o metodi più moderni. Può riferirsi a oggetti, idee o pratiche che hanno perso la loro funzionalità o rilevanza nel tempo. In un mondo in continua evoluzione, essere obsoleti significa essere meno efficaci o utili rispetto alle novità disponibili. Quindi, restare aggiornati è fondamentale per non rimanere obsoleti.

Come si scrive la soluzione Obsoleto

Se "Sinonimo di antiquato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

B Bologna

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

O Otranto

