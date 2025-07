Si giustifica al ritorno nei cruciverba: la soluzione è Assenza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si giustifica al ritorno' è 'Assenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSENZA

Curiosità e Significato di Assenza

Perché la soluzione è Assenza? L'assenza indica la mancanza di presenza o presenza temporanea di qualcuno o qualcosa in un luogo. È spesso legata a momenti di partenza, lontananza o indisponibilità, e può essere giustificata o ingiustificata. Quando si dice si giustifica al ritorno, si fa riferimento a un'assenza che trova spiegazione o motivo valido, come nel caso di assenza per motivi personali o professionali.

Come si scrive la soluzione Assenza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si giustifica al ritorno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

