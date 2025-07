Si è su quello morto se non si procede nei cruciverba: la soluzione è Binario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si è su quello morto se non si procede' è 'Binario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BINARIO

Curiosità e Significato di Binario

Hai risolto il cruciverba con Binario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Binario.

Perché la soluzione è Binario? Binario è il percorso su cui scorrono i treni, rappresentando un collegamento tra due punti e simbolo di movimento e direzione. La frase suggerisce che senza un percorso chiaro o azione, si rimane fermi, come un treno fermo sui binari. In definitiva, il binario indica il percorso che ci guida avanti, fondamentale per progredire e arrivare a destinazione.

Come si scrive la soluzione Binario

La definizione "Si è su quello morto se non si procede" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T M I A P O R Mostra soluzione



