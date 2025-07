Servono per usare gli sci nei cruciverba: la soluzione è Scarponi

SCARPONI

Curiosità e Significato di Scarponi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Scarponi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Scarponi? I scarponi sono calzature robuste e imbottite che si indossano ai piedi per praticare gli sci. Essenziali per garantire stabilità, sicurezza e comfort durante la discesa sulla neve, permettono di fissare gli sci alle gambe e di controllare i movimenti. In sostanza, sono l'elemento fondamentale per vivere appieno la magia dello sci e affrontare le piste con sicurezza.

Come si scrive la soluzione Scarponi

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N I I C M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEMICI" NEMICI

