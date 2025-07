Scelti mediante voto nei cruciverba: la soluzione è Eletti

ELETTI

Curiosità e Significato di Eletti

La soluzione Eletti di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Eletti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Eletti? Scelti mediante voto indica persone o cose che sono state selezionate attraverso un procedimento democratico, dove chi ha diritto di esprimere la propria preferenza decide il proprio rappresentante. La parola corretta è eletti, termine usato per chi ha vinto le elezioni e ricopre un incarico pubblico o rappresentativo. In sintesi, gli eletti sono coloro scelti dal popolo per governare o rappresentarlo.

Come si scrive la soluzione Eletti

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

