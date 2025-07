Scarso d intelligenza nei cruciverba: la soluzione è Scemo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scarso d intelligenza' è 'Scemo'.

SCEMO

Curiosità e Significato di Scemo

La parola Scemo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scemo? Scemo indica una persona che dimostra poca intelligenza o buon senso, spesso considerata poco sveglia o con scarse capacità di ragionamento. È un termine colloquiale e informale, usato comunemente per descrivere qualcuno che commette errori evidenti o non capisce facilmente. In modo scherzoso o offensivo, dipende dal contesto, rappresenta l'opposto di una persona intelligente o sagace.

Come si scrive la soluzione Scemo

Se "Scarso d intelligenza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

E Empoli

M Milano

O Otranto

