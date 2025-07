Relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi nei cruciverba: la soluzione è Balcanici

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi' è 'Balcanici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALCANICI

Curiosità e Significato di Balcanici

Vuoi sapere di più su Balcanici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Balcanici.

Perché la soluzione è Balcanici? Il termine balcanici si riferisce a tutto ciò che riguarda la regione dei Balcani, un'area dell'Europa sud-orientale che comprende paesi come Serbia, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Montenegro, Albania e altri. È spesso usato per descrivere persone, culture, tradizioni o caratteristiche provenienti da questa zona geografica, nota per la sua storia complessa e la diversità etnica. In breve, balcanici identifica ciò che è legato ai Balcani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativi a un determinato periodoPiante dei Paesi caldiRelativi all industria con i frantoiUn condimento dei Paesi mediterraneiCervo dei Paesi nordici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Balcanici

Non riesci a risolvere la definizione "Relativi o provenienti dai paesi ex-jugoslavi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G R N O G T T O E E C E A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTATORE GEIGER" CONTATORE GEIGER

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.