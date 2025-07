Personaggio dei fumetti creato negli Anni 60 nei cruciverba: la soluzione è Zagor

ZAGOR

Curiosità e Significato di Zagor

Perché la soluzione è Zagor? Zagor è un iconico personaggio dei fumetti italiani nato negli anni '60, creato da Sergio Bonelli e Gallieno Ferri. È un eroe coraggioso, con il volto segnato dal passato e la passione per la giustizia, ambientato nelle terre selvagge dell’Ovest americano. La sua figura rappresenta l’avventura, il coraggio e la lotta contro il male, diventando un simbolo di intrattenimento senza tempo.

Come si scrive la soluzione Zagor

Z Zara

A Ancona

G Genova

O Otranto

R Roma

