La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pedro poeta' è 'Salinas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALINAS

Curiosità e Significato di Salinas

Vuoi sapere di più su Salinas? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Salinas.

Perché la soluzione è Salinas? Salinas indica le vaste aree di terre argillose o sabbiose che si trovano vicino al mare, spesso utilizzate per l'estrazione del sale. Questi ambienti sono fondamentali per la produzione di sale marino e rappresentano un patrimonio naturale e culturale in molte regioni costiere. Un esempio tra i più noti è la Salina di Cervia in Italia, simbolo di tradizione e biodiversità.

Come si scrive la soluzione Salinas

La definizione "Pedro poeta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E P C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CESPI" CESPI

