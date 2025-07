Parata di manifestazione civile o politica nei cruciverba: la soluzione è Corteo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parata di manifestazione civile o politica' è 'Corteo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTEO

Curiosità e Significato di Corteo

Perché la soluzione è Corteo? Un corteo è una manifestazione di persone che sfilano insieme per esprimere un messaggio civile o politico, spesso per rivendicare diritti o sensibilizzare l'opinione pubblica. Si tratta di un gesto collettivo che unisce cittadini attorno a una causa comune, mostrando solidarietà e determinazione. Partecipare a un corteo è un modo di far sentire la propria voce in modo pacifico e visibile.

Come si scrive la soluzione Corteo

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C A F A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOCAIA" FOCAIA

