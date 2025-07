Palindromo detto anche amminobenzene nei cruciverba: la soluzione è Anilina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Palindromo detto anche amminobenzene' è 'Anilina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANILINA

Curiosità e Significato di Anilina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Anilina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anilina? L'anilina è un composto chimico aromatico, utilizzato principalmente nell'industria dei coloranti e delle vernici. La sua struttura è caratterizzata da un anello di benzene con un gruppo amino, rendendola una sostanza fondamentale per la produzione di tinture e prodotti chimici. Conosciuta anche come palindromo in modo scherzoso, l'anilina rappresenta un elemento chiave nel mondo della chimica industriale.

Come si scrive la soluzione Anilina

Hai davanti la definizione "Palindromo detto anche amminobenzene" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

