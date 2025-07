Nota applicazione che offre musica in streaming nei cruciverba: la soluzione è Spotify

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nota applicazione che offre musica in streaming' è 'Spotify'.

SPOTIFY

Curiosità e Significato di Spotify

La parola Spotify è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Spotify? Spotify è un'applicazione di streaming musicale che permette di ascoltare milioni di brani in modo semplice e immediato, ovunque tu sia. Offre playlist, podcast e suggerimenti personalizzati, rendendo l'esperienza musicale sempre nuova e coinvolgente. Con Spotify, la musica è a portata di clic, offrendoti un mondo di suoni sempre disponibile.

Come si scrive la soluzione Spotify

Hai trovato la definizione "Nota applicazione che offre musica in streaming" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

O Otranto

T Torino

I Imola

F Firenze

Y Yacht

