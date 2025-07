Non ha bisogno di allungare il collo nei cruciverba: la soluzione è Giraffa

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ha bisogno di allungare il collo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ha bisogno di allungare il collo' è 'Giraffa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIRAFFA

Curiosità e Significato di Giraffa

La parola Giraffa è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giraffa.

Perché la soluzione è Giraffa? Una giraffa è un animale dal collo molto lungo, che le permette di raggiungere foglie alte sugli alberi senza sforzo. Il suo nome richiama proprio questa caratteristica distintiva, simbolo di eleganza e adattamento. In modo figurato, si dice che una giraffa non ha bisogno di allungare il collo per vedere lontano, perché già con il suo lungo collo può spaziare in alto e osservare tutto con facilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chi lo è non ha bisogno di nessuna medicinaHa il collo lungo e il becco piattoNon ha bisogno di radersiChi I ha al collo non sa più dove sbattere la testaHa il collo più lungo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giraffa

Hai davanti la definizione "Non ha bisogno di allungare il collo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

I Imola

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B D R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IBRIDE" IBRIDE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.