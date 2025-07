Lo studio della struttura dell organismo nei cruciverba: la soluzione è Anatomia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo studio della struttura dell organismo' è 'Anatomia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANATOMIA

Curiosità e Significato di Anatomia

Vuoi sapere di più su Anatomia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Anatomia.

Perché la soluzione è Anatomia? L'anatomia è la branca della biologia che si occupa di studiare la struttura interna ed esterna del nostro corpo e di altri organismi viventi. Attraverso l'osservazione e l'analisi delle parti che lo compongono, ci aiuta a capire come funziona e come è fatto il nostro organismo. Conoscere l'anatomia è fondamentale per la medicina e la salute, perché permette di comprendere meglio il corpo umano.

Come si scrive la soluzione Anatomia

Hai davanti la definizione "Lo studio della struttura dell organismo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

A Ancona

