La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Libro o rivista di piccolo formato' è 'Tascabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASCABILE

Curiosità e Significato di Tascabile

Perché la soluzione è Tascabile? Il termine tascabile indica un libro o una rivista di piccole dimensioni, facile da portare in tasca o in borsa. È pensato per essere pratico e comodo, perfetto per leggere ovunque si voglia, anche in movimento. Questo formato compatto permette di avere sempre con sé testi, riviste o guide senza ingombrare, rendendo la lettura più accessibile e pratica nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Tascabile

Stai cercando la risposta alla definizione "Libro o rivista di piccolo formato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

