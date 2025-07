Lavora tra corone e bilancieri nei cruciverba: la soluzione è Orologiaio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lavora tra corone e bilancieri' è 'Orologiaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OROLOGIAIO

Curiosità e Significato di Orologiaio

La parola Orologiaio è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Orologiaio.

Perché la soluzione è Orologiaio? Un orologiaio è un artigiano specializzato nella riparazione, manutenzione e creazione di orologi. La sua professione richiede precisione, abilità tecnica e passione per il mondo del tempo. Tra corone (le viti di regolazione) e bilancieri (gli organi che controllano il movimento), l'orologiaio lavora con cura per far funzionare perfettamente ogni orologio. È un esperto che custodisce il valore del tempo stesso.

Come si scrive la soluzione Orologiaio

Non riesci a risolvere la definizione "Lavora tra corone e bilancieri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

I Imola

O Otranto

