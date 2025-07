La Sfinge lo poneva ai passanti nei cruciverba: la soluzione è Enigma

ENIGMA

Curiosità e Significato di Enigma

La parola Enigma è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Enigma.

Perché la soluzione è Enigma? L'enigma è un indovinello o una domanda complessa che stimola il pensiero e la fantasia, spesso nascondendo un significato più profondo. È un gioco di intelligenza che richiede intuito e ragionamento per essere risolto. La sua funzione è divertire e mettere alla prova la mente, invitando a scoprire ciò che si cela dietro le parole. Insomma, l'enigma è un invito alla scoperta e alla riflessione.

Come si scrive la soluzione Enigma

E Empoli

N Napoli

I Imola

G Genova

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I G V R G L I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GROVIGLI" GROVIGLI

