ANDATA

Curiosità e Significato di Andata

Hai risolto il cruciverba con Andata? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Andata.

Perché la soluzione è Andata? Andata in italiano indica il movimento verso una destinazione, come nel viaggio di andata e ritorno. Può anche riferirsi a un evento che si è svolto o a una partita giocata, sottolineando il primo lato di un percorso o di un momento. È una parola usata spesso per descrivere il primo tratto di un percorso o un'esperienza conclusa. In definitiva, rappresenta l'inizio di qualcosa che poi tornerà a chiudere il ciclo.

Come si scrive la soluzione Andata

La definizione "La a di AR" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AROMA" AROMA

