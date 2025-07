L arma chiamata pistola elettrica nei cruciverba: la soluzione è Taser

TASER

Curiosità e Significato di Taser

Perché la soluzione è Taser? Il TASER è un'arma non letale che utilizza impulsi elettrici per immobilizzare temporaneamente una persona, spesso impiegata da forze dell'ordine. È progettato per dissuadere aggressioni senza causare danni permanenti, offrendo un metodo di difesa efficace e sicuro. Con il suo funzionamento innovativo, il TASER rappresenta una soluzione moderna nel campo della sicurezza personale e pubblica.

Come si scrive la soluzione Taser

T Torino

A Ancona

S Savona

E Empoli

R Roma

