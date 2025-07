Inquisita nei cruciverba: la soluzione è Indagata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Inquisita' è 'Indagata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDAGATA

Curiosità e Significato di Indagata

La parola Indagata è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Indagata.

Perché la soluzione è Indagata? Inquisita deriva dal verbo indagare e indica una persona sottoposta a un'analisi approfondita, spesso in ambito giudiziario o investigativo. Significa che qualcuno è sotto esame per scoprire fatti o responsabilità. È come essere al centro di un processo di verifica dettagliata, finalizzato a fare chiarezza su una situazione. La parola si collega quindi alla ricerca di verità e approfondimento.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Indagata

Hai trovato la definizione "Inquisita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

G Genova

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S O N M T R E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONASTERO" MONASTERO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.