CATTEDRA

Curiosità e Significato di Cattedra

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Cattedra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cattedra? La parola cattedra indica il banco di insegnamento, il luogo dove il docente si appoggia per svolgere la lezione. È simbolo di autorità e sapere, rappresentando il ruolo dell’insegnante più che quello degli studenti. In senso figurato, si riferisce alla posizione di comando o di prestigio in ambito accademico o professionale. Insomma, la cattedra è il cuore dell’aula e dell’istruzione.

Come si scrive la soluzione Cattedra

La definizione "Il solo banco che non è per gli alunni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

D Domodossola

R Roma

A Ancona

