La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il poliziotto per il malvivente' è 'Sbirro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBIRRO

Curiosità e Significato di Sbirro

Vuoi sapere di più su Sbirro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sbirro.

Perché la soluzione è Sbirro? SBIRRO è un termine colloquiale italiano che indica un poliziotto o un agente delle forze dell'ordine, spesso con una connotazione un po’ dispregiativa o scherzosa. Deriva dall’italiano dialettale e viene usato comunemente nei contesti informali per riferirsi a chi lavora nella sicurezza pubblica. In sintesi, rappresenta un modo popolare per chiamare un ufficiale di polizia, anche se con sfumature di tono più ironico o familiare.

Come si scrive la soluzione Sbirro

Se "Il poliziotto per il malvivente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

B Bologna

I Imola

R Roma

R Roma

O Otranto

