Il pick-up del giradischi nei cruciverba: la soluzione è Testina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il pick-up del giradischi' è 'Testina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTINA

Curiosità e Significato di Testina

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Testina, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Testina? La testina del giradischi è la parte che contiene la puntina, fondamentale per leggere le incisioni sul vinile e riprodurre il suono. Si trova all'estremità del braccio e trasforma le vibrazioni in segnali audio. Il suo corretto posizionamento e cura sono essenziali per ascoltare musica di qualità. In poche parole, è il cuore della riproduzione musicale analogica.

Come si scrive la soluzione Testina

Hai davanti la definizione "Il pick-up del giradischi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

