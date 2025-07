Il Gesualdo autore di Diceria dell Untore nei cruciverba: la soluzione è Bufalino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Gesualdo autore di Diceria dell Untore' è 'Bufalino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUFALINO

Curiosità e Significato di Bufalino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Bufalino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bufalino? Bufalino è un termine che richiama alla memoria il celebre scrittore italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ma anche il nome di un autore come Leonardo Sciascia o il poeta Gabriele D’Annunzio. In ambito letterario, indica autori capaci di narrare con profondità e stile unico la realtà italiana, spesso immersa in atmosfere intense e riflessive. È dunque sinonimo di grande scrittura e sensibilità culturale.

Come si scrive la soluzione Bufalino

Non riesci a risolvere la definizione "Il Gesualdo autore di Diceria dell Untore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

U Udine

F Firenze

A Ancona

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

