La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I vani con le porte girevoli' è 'Bussole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUSSOLE

Curiosità e Significato di Bussole

La parola Bussole è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bussole.

Perché la soluzione è Bussole? Le bussole sono strumenti che indicano la direzione grazie alla loro lancetta magnetica, fondamentali per la navigazione e l'esplorazione. Sono simbolo di orientamento e scoperta, aiutandoci a trovare il percorso giusto anche in ambienti complessi. Utilizzate fin dall'antichità, le bussole rappresentano un prezioso alleato per chi cerca di non perdere mai la strada, ovunque si trovi.

Come si scrive la soluzione Bussole

Stai cercando la risposta alla definizione "I vani con le porte girevoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

U Udine

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

