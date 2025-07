Gli animali con temperatura costante nei cruciverba: la soluzione è Omeotermi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli animali con temperatura costante' è 'Omeotermi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMEOTERMI

Curiosità e Significato di Omeotermi

Perché la soluzione è Omeotermi? Gli animali con temperatura costante, chiamati omeotermi, sono in grado di mantenere una temperatura corporea stabile indipendentemente dal clima esterno. Questa capacità permette loro di vivere in ambienti diversi e di essere attivi tutto l’anno. Ad esempio, i mammiferi e gli uccelli sono esempi di omeotermi, che regolano internamente il calore per assicurarsi il benessere.

Come si scrive la soluzione Omeotermi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli animali con temperatura costante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

E Empoli

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C B L I E C O L Mostra soluzione



