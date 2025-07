Giubbotto in pelle talvolta con borchie o cerniere nei cruciverba: la soluzione è Chiodo

CHIODO

Curiosità e Significato di Chiodo

Perché la soluzione è Chiodo? Il chiodo è un capo di abbigliamento maschile o femminile, caratterizzato da un taglio corto e aderente. Spesso realizzato in pelle e decorato con borchie o cerniere, è simbolo di uno stile punk o rock. Perfetto per aggiungere un tocco grintoso al look, il chiodo si distingue per il suo carattere deciso e intramontabile. È un vero must-have per chi ama lo stile ribelle e originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto il giubbotto metallaro di pelle neraNon fa star più nella pelleTalvolta rotolano lungo le pendiciSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelle

Come si scrive la soluzione Chiodo

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

