La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giovane elegante ma di dubbia onestà' è 'Gigolò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIGOLÒ

Curiosità e Significato di Gigolò

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gigolò più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gigolò.

Perché la soluzione è Gigolò? Gigolò è un termine italiano che indica un giovane uomo di charme, spesso elegante, che lavora come accompagnatore o amante a pagamento. La frase suggerisce un personaggio raffinato ma di dubbia moralità, sottolineando come l'apparenza possa celare un lato meno onesto. In sintesi, il gigolò è un professionista dell'intrattenimento amoroso, il cui fascino nasconde spesso un’ambigua morale.

Come si scrive la soluzione Gigolò

Hai trovato la definizione "Giovane elegante ma di dubbia onestà" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

G Genova

O Otranto

L Livorno

Ò -

