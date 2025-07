Giacigli per implumi nei cruciverba: la soluzione è Nidi

NIDI

Curiosità e Significato di Nidi

Perché la soluzione è Nidi? Nidi sono strutture morbide e accoglienti dove gli uccelli o altri piccoli animali si riparano e si riproducono. È un termine che richiama il concetto di un rifugio caldo e protettivo, ideale anche come metafora per spazi di conforto e sicurezza. La parola evoca quindi un ambiente intimo e rassicurante, perfetto per chi cerca un luogo di pace e tranquillità.

Come si scrive la soluzione Nidi

La definizione "Giacigli per implumi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V I P O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIVOT" PIVOT

