DIOGENE

Curiosità e Significato di Diogene

Perché la soluzione è Diogene? Diogene è il celebre filosofo cinico dell'antica Grecia, noto per la vita semplice e il rifiuto dei beni materiali. Viveva in una botte per dimostrare che la felicità deriva dalla virtù e dall’autenticità, non dal lusso. La sua figura simbolizza l’indipendenza di pensiero e il rigore morale, lasciando un’eredità di saggezza che ancora oggi ispira chi cerca una vita autentica e libera dai condizionamenti.

Come si scrive la soluzione Diogene

D Domodossola

I Imola

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

