COLORATI

Curiosità e Significato di Colorati

Hai risolto il cruciverba con Colorati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Colorati.

Perché la soluzione è Colorati? I colorati sono capi di abbigliamento realizzati con tessuti di diverse tonalità, che richiedono cure specifiche per mantenere vivaci i loro colori. Per evitare che sbiadiscano o si rovinino, è importante lavarli separatamente dai bianchi, preferibilmente con detergenti appositi. Così si preserva la brillantezza e si allunga la vita dei capi più vivaci del nostro guardaroba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sta al passo coi tempi ma non è chi si informa sui socialQuelli sporchi si lavano in famigliaQuella di stomaco si previene coi gastroprotettoriAntenati dei toscani che si scontrarono coi RomaniDi solito si fa vedere dopo la mezzanotte

Come si scrive la soluzione Colorati

Hai davanti la definizione "Di solito non si lavano coi bianchi in lavatrice" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

