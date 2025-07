Capitale dell Impero romano d occidente nel 402 nei cruciverba: la soluzione è Ravenna

RAVENNA

Curiosità e Significato di Ravenna

Vuoi sapere di più su Ravenna? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Ravenna.

Perché la soluzione è Ravenna? Ravenna, oggi una affascinante città italiana, fu la capitale dell'Impero romano d'Occidente nel 402. Con i suoi mosaici mozzafiato e la sua storia ricca di arte e cultura, rappresenta un simbolo di passaggio tra l'antichità e il Medioevo. La sua importanza storica la rende un tesoro da scoprire per chi ama storia e bellezza.

Come si scrive la soluzione Ravenna

Hai trovato la definizione "Capitale dell Impero romano d occidente nel 402" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

